Bei einem Autounfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 21 Jahre alte Fahrer beim Überholen eines Autos in einer Kurve in Osterrönfeld die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Deshalb sei er am Montagabend in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem ihm entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.