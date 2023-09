Ein 40 Jahre alter Mann ist in Rendsburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach der Tat am späten Freitagabend musste er notoperiert werden, er schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Der 40-Jährige hatte sich den Angaben zufolge mit zwei Jugendlichen in einem Parkhaus im Zentrum der Stadt aufgehalten. Aus noch unbekannten Gründen habe einer der beiden Jugendlichen ihm einen Messerstich zugefügt. Dann seien die beiden jungen Leute in Richtung Busbahnhof/Bahnhof geflohen.