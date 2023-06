Nach einem Jahr Bauzeit hat das Jüdische Museum in Rendsburg eine neue Dauerausstellung. Für Besucher ist die Ausstellung "400 Jahre Gegenwart. Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein" von Freitag an geöffnet, wie die Museumsleitung am Donnerstag mitteilte. "Wir möchten grundsätzlich alle Menschen erreichen", betonte Museumsleiter Jonas Kuhn. Dabei gehe es nicht nur um die Beschäftigung mit dem Judentum und jüdischer Geschichte. "Die neue Ausstellung beschäftigt sich mit vielen gesellschaftlich höchst relevanten Themen."