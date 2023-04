Über einen Schulhof in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) krabbeln derzeit Ölkäfer. Die Insekten sondern ein giftiges Sekret ab - deshalb hat die Gemeinde vorsichtshalber einen kleinen Teil des Pausenhofs abgesperrt. "Es handelt sich aber nicht um eine Plage", sagte ein Sprecher des örtlichen Bauamts am Montag den Kieler Nachrichten. "Als wir da waren, haben wir zuletzt neun oder zehn Käfer gesehen." So seien nun unter anderem eine Rutsche und eine Schaukel blockiert, die Kinder könnten jedoch weiterhin normal draußen spielen.