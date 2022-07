Die Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal nimmt nach einer Unterbrechung für Wartung und Reparatur ihren Betrieb am Dienstag wieder auf. Das sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Nord-Ostsee-Kanal am Montag. Zuvor hatte die "Schleswig-Holsteinische Landeszeitung" berichtet. Die Unterbrechung hatte länger als vorgesehen gedauert, weil bei den planmäßigen Wartungsarbeiten am 5. Juli zwei Stromschienen von einem Mobilkran beschädigt worden waren.