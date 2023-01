Eine Spur verlorener Zigarettenschachteln ist einem Einbrecher in Kronshagen bei Kiel zum Verhängnis geworden. Gegen 1.40 Uhr am Mittwoch hatte der Alarm an einer geschlossenen Tankstelle ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort stellten Beamte fest, dass der mutmaßliche Täter auf der Flucht mehrere gestohlene Schachteln verloren hatte.