Bei einem Unfall auf der A7 Hamburg-Flensburg sind am Samstag sechs Menschen verletzt worden. Nahe dem Kreuz Rendsburg seien auf der Fahrbahn in Richtung Flensburg vier Autos zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Norden war zunächst komplett gesperrt, dann konnten Autos an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Fahrzeuge stauten sich auf über sechs Kilometer, wie es hieß.