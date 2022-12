Zwei 14 und 17 Jahre alte Jungen sind in Rendsburg von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Die etwa 20 Jugendlichen aus Hamburg seien am Freitag auf einem Schulhof auf die beiden losgegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Angreifer sollen unter anderem eine Schreckschusswaffe und einen Hosengürtel eingesetzt haben. Der 14-Jährige habe schwere Verletzungen im Gesicht erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen. Der 17-Jährige wurde an einer Hand leicht verletzt.