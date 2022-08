Eine Frau ist von ihrem Sohn aus einem brennenden Haus in Flensburg gerettet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte aus noch unbekannter Ursache ein Schlafzimmer in dem Wohnhaus gebrannt. Die 55-Jährige befand sich mit ihrem Sohn im Inneren des Hauses, welches schwer verraucht war. Er habe sie demnach gerettet. Zum Alter des Sohnes machte die Polizei keine Angaben. Die Frau sei leicht verletzt worden. Durch den Brand vom Montagnachmittag sei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden.