Der Riesenfrachter "Ever Alot" hat am Donnerstagabend erneut den Hamburger Hafen angelaufen. Das fast 400 Meter lange und 61 Meter breite Schiff hatte den Waltershofer Hafen laut Schiffsortungsdiensten im Internet am Abend erreicht. Die "Ever Alot" wird von der taiwanischen Reederei Evergreen betrieben. Sie gilt derzeit als der weltgrößte Containerfrachter mit einer Kapazität von 24 004 Standardcontainern (TEU). Das Megamax-Containerschiff "Ever Alot" war dem Hafen zufolge zuletzt Ende September zu Gast in Hamburg.