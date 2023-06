Schwergewichtsboxer Felix Langberg hat den Kampf um den Europameistertitel des Verbands WBA in seiner Heimatstadt Rostock verloren. Der 31-Jährige des P2M-Teams aus Hamburg unterlag am Samstagabend vor 3300 Zuschauern in der Stadthalle dem Griechen Marios Kollias (32) durch technischen K.o. in der dritten Runde. Damit kassierte er seine erste Profi-Niederlage überhaupt. Zuvor hatte er zwölf Siege eingefahren, davon elf durch einen K.o.-Erfolg.