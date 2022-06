Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im ersten Testspiel im österreichischen Trainingslager ein Remis eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp trennte sich am Mittwoch vom aserbaidschanischen Meister und Pokalsieger Qarabag Agdam 2:2 (0:2). Auf dem Sportplatz in St. Ulrich am Pillersee lagen die Aserbaidschaner zur Halbzeit mit 2:0 in Front. Ramil Sheidev hatte per Konter und später vom Elfmeterpunkt getroffen.