Die Vollsperrung der Elbbrücke in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) für den Autoverkehr hat am Montag zunächst zu keinen größeren Staus auf der Umleitungsstrecke über Hamburg geführt. Die Lage auf der A1 und auf den Elbbrücken sei am Morgen nicht anders als sonst gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord. Auch an der Fährverbindung zwischen Hoopte (Landkreis Harburg) und Zollenspieker in Hamburg-Kirchwerder gab es keine langen Wartezeiten. Die Reederei habe zwei Schiffe eingesetzt, es hätte aber auch eins genügt, sagte eine Sprecherin. Die Lage sei relativ entspannt gewesen.