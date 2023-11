Das Wrack des in der Nordsee gesunkenen Frachters ist am Wochenende auf dem Meeresgrund gesichert worden. "Beide Masten des Wracks liegen nun sicher auf dem Wrack", teilte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Montag in Bonn mit. Damit sei mehr nutzbare Wassertiefe für die Schifffahrt erreicht worden. Die Wassersäule betrage nun 20,7 Meter unter Seekartennull. Das eingerichtete Sperrgebiet von einer halben Seemeile bleibe bestehen.