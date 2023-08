Mit einer Drohne kontrolliert das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) seit drei Monaten erstmals die Abgaswerte von Schiffen in der deutschen Nordsee. Bei knapp 50 erfolgreichen Messungen seien sieben Verstöße gegen die gesetzlichen Grenzwerte festgestellt worden, sagte Carolin Abromeit vom BSH. Die Ergebnisse seien jeweils mit den Daten des Schiffes in Echtzeit den Kontrollbehörden in allen europäischen Häfen zur Verfügung gestellt worden. Wird ein Verstoß nachgewiesen, müssen die Reedereien demnach mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro rechnen.