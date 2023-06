Deutschlands größtes Schiffsregister - in dem unter anderem Eigentumsverhältnisse und Hypotheken dokumentiert sind - wächst weiter. Voraussichtlich Anfang kommenden Jahres werden die Schiffsregistersachen des Landes Rheinland-Pfalz dem Amtsgericht Hamburg zugewiesen, wie das Justizministerium in Mainz mitteilte. Einen entsprechenden Staatsvertrag hätten Justizminister Herbert Mertin (FDP) und Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) am Mittwoch unterzeichnet.