Die Bremer Hafensenatorin hat sich vom Ergebnis der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) enttäuscht gezeigt. "Ich war gestern nach der Eröffnung etwas ernüchtert", sagte Kristina Vogt (Linke) am Freitag in Bremen. Sie kündigte an, bei den Forderungen an die Bundesregierung nicht nachgeben zu wollen.