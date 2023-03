Ausgerechnet zur Premiere des Films "Creed III - Rocky's Legacy" hat eine angebliche Schlägerei im Hamburger Kino am Dammtor zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Eine Mitarbeiterin des Kinos hatte die Beamten gerufen, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Hamburg sagte. Als diese kurz nach Mitternacht mit zahlreichen Streifenwagen am Kino eintrafen, war jedoch keiner der möglichen Beteiligten mehr auffindbar. Der Kinobetreiber habe sich dennoch entschieden, die Vorstellung abzubrechen. Zu dem Zeitpunkt seien noch etwa 200 Gäste im Kinosaal gewesen.