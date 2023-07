Bei einem Wohnungsbrand in Steinbergkirche (Kreis Schleswig-Flensburg) haben acht Menschen eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer war am Sonntagabend in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein Teil des Gebäudes sei derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Die Brandursache war am Montag noch unklar.