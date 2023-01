Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Busdorf bei Schleswig hat einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, konnten sich die Bewohner nach Ausbruch des Feuers am Samstagabend in Sicherheit bringen. Zunächst hatte shz.de berichtet. Verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Brand im ersten Stock des Hauses kam, stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen.