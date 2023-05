Wegen eines Wasserrohrbruchs in einer Hauptwasserleitung in Hollingstedt in der Nacht zum Samstag ist die Trinkwasserversorgung in vielen Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg ausgefallen. Rund 10.000 Haushalte seien betroffen, hieß es am Samstag vonseiten des Wasserverbands Treene.