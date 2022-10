Ein Zug ist an einem Bahnübergang auf der Strecke Husum - Jübek gegen eine herausragende Betonplatte gefahren. Die vordere Achse des Zuges sei am Sonntagnachmittag entgleist, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg. Der Regionalzug kam demnach erst 200 Meter hinter dem Bahnübergang in Sollbrück zum Stehen. Verletzt wurde niemand. An Bord waren den Angaben zufolge etwa 50 Reisende. Die Ursache sei noch völlig offen, sagte der Sprecher am Abend.