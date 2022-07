Eine Frau und ein Mann sind am Dienstagnachmittag nach dem Kentern ihrer Jolle aus der Schlei bei Brodersby-Goltoft (Kreis Schleswig-Flensburg) gerettet worden. Ein Anwohner habe die Rettungsleitstelle See informiert, dass ein Segelboot im Brodersbyer Noor durch eine starke Böe gekentert sei, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch mit.

Eine Frau und ein Mann sind am Dienstagnachmittag nach dem Kentern ihrer Jolle aus der Schlei bei Brodersby-Goltoft (Kreis Schleswig-Flensburg) gerettet worden. Ein Anwohner habe die Rettungsleitstelle See informiert, dass ein Segelboot im Brodersbyer Noor durch eine starke Böe gekentert sei, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch mit.

Als die DGzRS-Seenotretter der Station Schleswig an der Unglücksstelle ankamen, hatten Ersthelfer die 51 Jahre alte Frau schon aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht. Gemeinsam mit dem 68-jährigen Mann richteten die Seenotretter die Jolle wieder auf und brachten den Mann dann ebenfalls an Land. Die Frau wurde bei dem Vorfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.