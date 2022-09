Etwa 11.000 Menschen in Schleswig-Holstein sind derzeit wohnungslos. Es sei beschämend, dass in einem reichen Land wie Deutschland Menschen kein Obdach haben, sagte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) am Donnerstag in Kiel. Das Land wolle verschiedene Instrumente noch stärker nutzen, um den Menschen ein Leben in eigenen vier Wänden zu ermöglichen. In Kiel zum Beispiel steige die Zahl der Wohnungslosen von Jahr zu Jahr, sagte die Geschäftsführerin der Stadtmission, Karin Helmer. 2019 seien es 1500 gewesen, 2021 fast 2000 und bis zum 1. September dieses Jahres habe sich die Zahl noch einmal um 20 Prozent erhöht.