Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat am Mittwoch in Kiel das Einheitsbuddeln 2023 gestartet. Der CDU-Politiker pflanzte eine Traubeneiche in der Grünanlage am Wasserturm Ravensberg in Kiel, wie die Staatskanzlei und der Verein Einheitsbuddeln mitteilten. In Schleswig-Holstein war das Einheitsbuddeln 2019 ins Leben gerufen worden. Seitdem findet jährlich am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in ganz Deutschland das Einheitsbuddeln statt.