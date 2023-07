Hamburgs Schülerinnen und Schüler sind am Mittwoch nach der Zeugnisvergabe in die Sommerferien gestartet. Insgesamt sechs Wochen haben die etwa 260.000 Kinder und Jugendlichen nun frei, ehe am 24. August das neue Schuljahr beginnt. Für jene, die nicht in die Ferien fahren, aber auch für jene, die einfach Abwechslung suchen, gibt es auch in diesem Sommer wieder den Ferienpass. Er berechtigt kostenreduziert zur Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen, Ausflügen und Aktivitäten in und um Hamburg.