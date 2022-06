Hamburgs Schulbehörde erhöht zum kommenden Schuljahr die Zahl der Therapeutenstellen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf um 28. Damit können dann erstmals in der Schule auch Therapien für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen im Bereich der geistigen Entwicklung angeboten werden, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Die Kosten bezifferte sie auf rund 2,4 Millionen Euro pro Jahr. Bislang bekamen nur Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung zusätzliche Therapien.

«Wir organisieren künftig noch mehr Therapieangebote eng verzahnt direkt in der Schule, so dass die Eltern deutlich entlastet werden und die Kinder und Jugendlichen ohne weite Wege an einem Ort alle Angebote aus einer Hand bekommen können», sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Mit den erweiterten Angeboten erhielten Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung die größtmögliche Selbstständigkeit beim gemeinsamen Lernen und könnten sich noch besser entwickeln.

Formal würden die Therapeutinnen und Therapeuten an den speziellen Sonderschulen eingestellt, weil sie sich dort fachlich am besten mit den dort seit langer Zeit arbeitenden weiteren Therapeuten austauschen und abstimmen könnten, erklärte die Behörde. Tatsächlich würden sie jedoch sowohl in den Sonderschulen als auch in den allgemeinen Schulen eingesetzt.