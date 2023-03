Mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte der Hauptzollämter sind am Donnerstagmorgen in ganz Deutschland für Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns unterwegs. An den Kontrollen seien alle 41 Hauptzollämter bundesweit beteiligt, sagte eine Sprecherin der Generalzolldirektion am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit seien dabei branchenübergreifend unterwegs - von der Waschanlage über das Eiscafé bis hin zum Nagelstudio. "Es geht insbesondere um die Branchen, die dem gesetzlichen Mindestlohn unterliegen", so die Sprecherin weiter.

Am Donnerstag sollen dabei ausschließlich die Mitarbeiter nach ihren Arbeitsverhältnissen befragt werden. Diese so gesammelten Daten werden schließlich in den kommenden Tagen und Wochen überprüft. Zur Anzahl der Verstöße werde deshalb erst später etwas gesagt werden können. Die Generalzolldirektion hat dazu weitere Information für den Nachmittag angekündigt.