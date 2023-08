Zur Halbzeit der Seesegel-WM in Kiel segeln die deutschen Teams in der Königsklasse A auf Medaillenkurs. Nach drei stürmischen von insgesamt sechs Segeltagen liegen Tilmar Hansens Kieler "Outsider" und Carl-Peter Forsters "Red Bandit" vom Bayerischen Yacht-Club auf den Rängen zwei und drei. Die Top-Favoritin "Beau Geste" vom Royal Hong Kong Yacht Club führt das Feld der großen Rennyachten nach vier Wettfahrten ungeschlagen an.

Zur Halbzeit der Seesegel-WM in Kiel segeln die deutschen Teams in der Königsklasse A auf Medaillenkurs. Nach drei stürmischen von insgesamt sechs Segeltagen liegen Tilmar Hansens Kieler "Outsider" und Carl-Peter Forsters "Red Bandit" vom Bayerischen Yacht-Club auf den Rängen zwei und drei. Die Top-Favoritin "Beau Geste" vom Royal Hong Kong Yacht Club führt das Feld der großen Rennyachten nach vier Wettfahrten ungeschlagen an.

In der mittleren Division B fiel Jens Kuphals "Intermezzo" vom Berliner Yacht-Club auf Platz sieben zurück. Die Mannschaft um Ocean-Race-Taktiker Robert Stanjek konnte den in stürmischen Winden erneut stark fordernden Tag aber mit den Rängen vier und zwei in den Kurzrennen mit positiver Leistungskurve beenden. In Führung liegt in WM-Gruppe B die polnische "Windwhisper" vor der dänischen "Sirena" und der estnischen "Katarina II".

Bestes deutsches Boot in der Gruppe C der kleinsten Boote bleibt Max Habecks "Aquaplay" vom Münchner Yacht Club Monte Baldo. Als Gesamtfünfte segelt die Crew um Steuermann Gordon Nickel weiter mit gutem Kontakt zur Spitzengruppe. In Führung liegt in Gruppe C Jussa Ojalas estnische "Matilda 4". Die ORC-WM wird am Donnerstag mit zwei Kurzrennen und dem Abendstart in die Langstrecke über Nacht fortgesetzt. Die Welttitelkämpfe mit 111 seegehenden Yachten aus 13 Nationen endet am 12. August mit der Siegerfeier im Olympiazentrum Kiel-Schilksee.

Seesegel-WM (ORC-WM) in Kiel, Ergebnisse