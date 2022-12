Die Polizei hat vier Hamburger Jugendliche wegen des Verdachts auf zwei Raubüberfälle in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) festgenommen. Die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen, darunter ein Mädchen, sollen am späten Donnerstagabend erst einen 16-Jährigen mit Schusswaffen bedroht und ihm sein Handy abgenommen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.