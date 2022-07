Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Großenaspe ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Der Autofahrer erlitt am Steuer einen medizinischen Notfall, daraufhin sein Wagen touchierte gegen 9.40 Uhr zunächst die Mittelplanke, wie die Polizei mitteilte. Anschließend stoppte er seinen Wagen auf dem rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgendes Auto fuhr auf den Pkw auf. Beide Insassen in dem Wagen erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Autobahn 7 musste in Richtung Norden vorübergehend voll gesperrt werden. Vor einer Freigabe muss erst eine 150 Meter lange Ölspur entfernt werden.