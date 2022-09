Reetgedecktes Bürgerhaus in Kaltenkirchen schwer beschädigt

Segeberg Reetgedecktes Bürgerhaus in Kaltenkirchen schwer beschädigt

Das Feuer bricht mitten in der Nacht aus. Die Feuerwehr kann den Brand des Bürgerhauses Kaltenkirchen begrenzen. Doch der Schaden ist noch nicht abzusehen.

Das reetgedeckte Bürgerhaus in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zu Freitag von einem Feuer schwer beschädigt worden. Einem Großaufgebot der Feuerwehren sei es gelungen, die Flammen weitgehend auf das Dach zu begrenzen. "Das Haus wurde gehalten", sagte Kreisfeuerwehrsprecher Patrick Juschka am Morgen. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Der Schaden dürfte nach Polizeiangaben mindestens 50 000 Euro betragen.

Nach dem Alarm um 3.17 Uhr seien die Freiwilligen Feuerwehren aus Kaltenkirchen, Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Oersdorf, Kisdorf und weiteren Orten angerückt. Insgesamt seien sieben Feuerwehrzüge an dem Einsatz beteiligt gewesen, sagte Juschka. Außerdem habe das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz unterstützt.

Das Feuer sei weitgehend auf das Reetdach beschränkt geblieben, weil die darunter verbauten Brandschutzplatten gehalten hätten, sagte Juschka. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Nach Angaben der Polizei bemerkten Zeugen gegen 3.00 Uhr Brandgeruch und stellten kurz darauf eine starke Rauchentwicklung fest. Die Männer alarmierten die Rettungskräfte und begannen mit Wassereimern den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu bekämpfen.

Das Bürgerhaus Kaltenkirchen war nach einem Feuer im Jahr 1999 neu errichtet worden. Das ursprüngliche Gebäude stammte aus dem 18. Jahrhundert. Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause (CDU) sagte nach einem Bericht des NDR am Morgen am Brandort: "Das Bürgerhaus ist ein lieb gewonnenes Objekt für die Bevölkerung. Es ist ein historisches Gebäude und es blutet mir das Herz zu sehen, dass es hier gerade so einen Schaden nimmt."