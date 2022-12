Ein junges Team um Kieler-Woche-Sieger Paul Farien will am Youth America's Cup 2024 teilnehmen. Unterstützung erfährt der Cup-Nachwuchs von prominenten Seglern wie Boris Herrmann und Philipp Buhl.

Die Bewerbung ist abgegeben, die erste Anzahlung geleistet: Zum dritten Mal nach 2013 und 2017 will eine junge deutsche Segel-Mannschaft am Youth America’s Cup teilnehmen. Kieler-Woche-Sieger und Waszp-Vizeeuropameister Paul Farien führt das embRacing Team Germany auf Kurs Barcelona 2024 an.

Kurz vor dem 37. America’s Cup vom 12. Oktober an ist der Nachwuchs im spanischen Cup-Revier gefordert. Der Youth America's Cup findet vom 19. September bis zum 2. Oktober 2024 statt. Fariens Mitstreiter sind Talente aus den modernen Foiling-Klassen. Im Youth America's Cup wird nach dem Vorbild der AC75-Einrumpfboote im Mutter-Event auf kleineren AC40-Booten auf Foils (Tragflächen) gesegelt. Zum Team gehört in Alica Stuhlemmer auch die Olympia-Dritte im Nacra-17 von Japan.

"Unsere Zeit ist jetzt", sagte Sozio-Ökonomik-Student Paul Farien vom Kieler Yacht-Club. Die Kampagne des 23-Jährigen will ein Budget von rund 260.000 Euro einwerben. Als Mentor ist der zweimalige Starboot-Olympia-Teilnehmer und Kieler Erfolgs-Coach Marc Pickel an Bord, der erheblichen Anteil an den deutschen Skiff-Medaillen bei Olympia hatte. "Die Neuseeländer sind ein Vorbild: Sie haben den America’s Cup mit harter Arbeit, guten Ideen und Spaß daran gewonnen", sagte er. "Wir wollen mit dem embRacing Team Germany und viel Fleiß eine neue Cup-Basis für die Zukunft schaffen."

Im Frühjahr entscheiden die Veranstalter, welche Bewerber neben den gesetzten Talent-Teams der aktuellen fünf America’s-Cup-Teams für den Youth America’s Cup zugelassen werden. Segelsportgrößen trauen dem jungen Team Germany einiges zu. Weltumsegler Boris Herrmann sieht "großes Potenzial" im Team. Laser-Weltmeister Philipp Buhl sagte: "Ich unterstütze dieses Team, wo ich nur kann." Das embRacing Team Germany ist mit dem Motto "Youth, Diversity, Performance" durchgestartet. Seine Gründer sind überzeugt, es an die Startlinie zu schaffen.

America's Cup