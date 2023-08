Der Hamburger Segler Harm Müller-Spreer und sein Team auf der "Platoon" haben die TP52-Weltmeisterschaft vor Barcelona gewonnen. Nach furiosem Endspurt reichte am Samstag nach acht Rennen ein Punkt Vorsprung auf die türkische "Provezza" zum dritten Triumph nach 2017 und 2019. Die 52-Super-Series gilt als international führende Profiserie für Einrumpf-Rennyachten und wird auch als "Kleine Schwester des America's Cup" bezeichnet, weil viele Top-Akteure hier im Einsatz sind.

Müller-Spreer gewann die Weltmeisterschaft mit dem italienischen Taktiker Vasco Vascotto. In dem zweimaligen Weltumsegler und Profisegler Michael Müller aus Kiel segelte neben dem Eigner und Steuermann vom Norddeutschen Regatta Verein ein weiterer deutscher Segler in der internationalen "Platoon"-Crew. "Wir haben heute wirklich alles gegeben. Drei WM in dieser Klasse zu gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Es ist unfassbar schwer", sagte Müller-Spreer.

Bronze ging an die britische "Gladiator". Hasso und Tina Plattners "Phoenix" segelte auf Platz vier.

