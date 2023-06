Boris Herrmanns Team Malizia kann das 14. Ocean Race nicht mehr gewinnen. Die Fans begeisterten die Weltumsegler auf der deutschen "Malizia - Seaexplorer" mit ihrem Kampfgeist aber trotzdem.

Das Team Malizia von Top-Segler Boris Herrmann hat auf Etappe sechs des Ocean Race mit Kampfgeist geglänzt, aber keine Chance mehr auf den Sieg im Rennen um die Welt. Nach Rang drei auf dem vorletzten Abschnitt von Aarhus via Kieler "Fly-by" nach Den Haag liegt die deutsche Yacht "Malizia - Seaexplorer" mit 27 Punkten auch im Gesamtklassement auf Platz drei. Auf Kurs Gesamtsieg segelt nach dem dritten Etappenerfolg hintereinander das US-Team 11th Hour Racing mit 33 Punkten. Nur das Schweizer Team Holcim-PRB (31) kann die Amerikaner auf ihrem Siegkurs noch stoppen.

Skipper Herrmann, Will Harris, Rosalin Kuiper und Axelle Pillain haben auf dem mit 800 Seemeilen kürzesten Abschnitt dennoch eine bemerkenswerte Leistung abgeliefert. Nach dem Frühstart in Aarhus, der Rundung der Kieler Fly-by-Wendemarke als letztes Team und einem Rückstand von mehr als 60 Seemeilen auf die Spitzenreiter gelang dem Segelquartett in der zweiten Etappenhälfte ein bemerkenswertes Comeback. Zwischenzeitlich konnte Team Malizia sogar die zweitplatzierte "Holcim-PRB" überholen.

Im Endspurt brachte 11th Hour Racing den Etappensieg aber ins Ziel. Es folgte Team Holcim-PRB mit nur 1:20 Minuten Vorsprung vor Team Malizia. Direkt nach dem Zieldurchgang gingen König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande an Bord der "Malizia - Seaexplorer", um die niederländische Seglerin Rosalin Kuiper und die Crew um Boris Herrmann persönlich zu ihrer Leistung zu beglückwünschen.

"Wir sind hier nach unglaublicher Etappe in Rosie-Land angekommen. Überall sind Plakate mit ihren Bildern und ihrem Namen zu sehen. Das ist fantastisch!", sagte Herrmann. Kuiper selbst sagte inmitten von "Rosie"-Sprechchören und lautem Jubel tausender Fans unter Tränen: "Der Empfang hier bedeutet mir eine Welt. Ich habe meinen Traum realisiert und die Welt mit einem großartigen Team umsegelt."

Das Ocean Race wird am 15. Juni mit der siebten und letzten Etappe in den italienischen Zielhafen Genua fortgesetzt. Auf den letzten 2200 Seemeilen um Südeuropa herum fällt im 50. Jubiläumsjahr der Weltumseglung die Entscheidung über den Gesamtsieg.

14. The Ocean Race, Zwischenstände nach 6 von 7 Etappen