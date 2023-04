Das German Sailing Team hat die Weltcupserie der vorolympischen Saison in der Bucht von Palma erfolgreich eröffnet. Vor Mallorca segelten sowohl die amtierenden 470er-Mixed-Weltmeister Luise Wanser/Philipp Autenrieth (Norddeutscher Regatta Verein/Bayerischer Yacht-Club) als auch iQFoil-Windsurf-Weltmeister Sebastian Kördel (NRV) in den Weltklasse-Feldern der 52. Trofeo Princesa Sofía auf Platz zwei. In überwiegend leichten Winden hatten sich sieben deutsche Crews für die Finalläufe in zehn olympischen Disziplinen qualifiziert.