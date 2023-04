The Ocean Race: Etappe vier in Brasilien gestartet

Segeln The Ocean Race: Etappe vier in Brasilien gestartet

Die vierte Ocean-Race-Etappe läuft. Vor Itajaì in Brasilien wurde der zweitlängste Abschnitt der Weltumseglung am Sonntagabend um 18.15 Uhr deutscher Zeit gestartet. Boris Herrmanns Team Malizia ging ohne seinen Teamchef ins Rennen, der in Hamburg pausiert. Dort kümmert sich der 41-Jährige um Teamaufgaben und seine Familie, bevor er Mitte Mai in Newport an der US-Ostküste für Etappe fünf wieder zum Team stößt.

Die vierte Ocean-Race-Etappe läuft. Vor Itajaì in Brasilien wurde der zweitlängste Abschnitt der Weltumseglung am Sonntagabend um 18.15 Uhr deutscher Zeit gestartet. Boris Herrmanns Team Malizia ging ohne seinen Teamchef ins Rennen, der in Hamburg pausiert. Dort kümmert sich der 41-Jährige um Teamaufgaben und seine Familie, bevor er Mitte Mai in Newport an der US-Ostküste für Etappe fünf wieder zum Team stößt.

Team Malizia wird wie schon auf Etappe zwei vom britischen Skipper Will Harris geführt. Eine halbe Stunde nach dem Start von Etappe vier lag "Malizia - Seaexplorer" auf Platz drei hinter der französischen "Biotherm" und der gesamtführenden Schweizer "Holcim-PRB". Mit dem US-Team 11th Hour Racing und Team Guyot mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek unterliefen gleich zwei Crews beim Start in die Langstrecke unnötige Frühstarts. Beide mussten zur Startlinie zurückkehren, die Patzer bereinigen und die Verfolgung aufnehmen.

Bei 26 Grad Lufttemperatur und leichten Winden um neun Knoten verabschiedeten sich die Teams mit mäßigen Geschwindigkeiten aus Itajaí. Vor ihnen liegen 5500 Seemeilen und rund zweieinhalb Segelwochen mit wechselnden Wetter- und Revier-Herausforderungen.

Team Malizia hat erstmals einen asymetrischen Spinnaker in der Segelgarderobe dabei. Daraus hatte das Team vor dem Start ein Geheimnis gemacht. "Wir wollen die Konkurrenz nicht zu früh darüber informieren, was wir vorhaben", sagte Will Harris. Das große und leichte Vorwindsegel soll helfen, die bisherigen Schwächen bei glattem Wasser und flauen Winden besser in den Griff zu bekommen. Die Jacht hat ihre Stärken besonders bei Starkwinden.

Homepage Ocean Race