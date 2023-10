Der Segler Boris Herrmann in einem Café an der Binnenalster. Foto

Boris Herrmann und Co. müssen erst einmal warten. Das Wetter lässt einen Start in den Segel-Klassiker nicht zu.

Der Sonntagsstart ins 16. Transat Jacques Vabre ist teilweise verschoben worden. Starke Winde und drohende Stürme in der Biskaya haben die Renndirektion zu ungewöhnlichen Maßnahmen bewogen. Für die vier teilnehmenden Bootsklassen gibt es unterschiedliche Entscheidungen. Während die Flotten der Class-40- und Ocean-Fifty-Yachten auf einen kurzen Sprint in den bretonischen Hafen Lorient geschickt werden und die Sturmtiefs dort abwarten sollen, werden die Ultim-Trimaran-Giganten ins Rennen von La Havre nach Martinique entsandt.

Die 40 Imocas mit Boris Herrmann und Will Harris auf "Malizia - Seaexplorer" dagegen bleiben vorerst in Le Havre. Wann ihr Start in den Transatlantik-Klassiker möglich sein wird, will die Rennleitung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Segler und Experten gehen aufgrund der Sturmlage davon aus, dass die Wartezeit mehrere Tage betragen kann.

Herrmann sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmorgen zur Startverschiebung: "Eine Entscheidung für die Sicherheit kann man nie kritisieren. Insofern: gute Entscheidung." Der 42 Jahre alte Hamburger wäre aber bereit gewesen: "Ich hätte gerne mit Will diesen Härtetest gemacht. Unsere Sturmfock ist angeschlagen. Unser Boot ist wahrscheinlich das stabilste Schiff der Flotte. Da sind wir etwas wehmütig, aber natürlich nützt es uns auch nichts, wenn wir da als Heroen durchsegeln und die Hälfte der Flotte abbricht. Dann gerät unser Sport in Verruf und das wäre nicht gut."

