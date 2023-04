Der Delfin, der am Wochenende im Seebad Travemünde für Aufsehen gesorgt hatte, hat offenbar die Trave verlassen. Am Morgen sei der Meeressäuger zunächst nicht mehr gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Travemünde am Montag. Es sei aber durchaus möglich, dass er noch mal zurückkomme, sagte er.