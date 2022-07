Offenkundig mit 9-Euro-Ticket, ohne Sitzplatz in einer vollen Regionalbahn, aber mit Humor hat Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel am Hitze-Mittwoch einen Ausflug an die Ostsee unternommen. Auf Facebook postete er ein Foto aus einem Zug, das ihn in kurzer Hose, mit Schirmmütze und Maske am Boden sitzend zeigt. "Auch die Rückfahrt von Travemünde in vollen Zügen genossen", schrieb er dazu. Ein anderes Bild zeigt einen Bahnsteig, auf dem eine dicht gedrängte Menschenmenge wartet. "Über die Nachfolge des 9EuroTickets wird noch zu sprechen sein - denn ohne Kapazitätsausweitung wird das nix mit der Mobilitätswende...", kommentierte der SPD-Politiker. Zuvor hatte er am Ostseestrand eine Temperaturanzeige mit 27 Grad Celsius abgelichtet. "Angenehm kühl heute in Travemünde", schrieb er dazu - nebst Zwinkersmiley, Sonne- und Wasserspritzer-Emoji. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.