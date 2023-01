Zum 50. Geburtstag der "Sesamstraße" hat die Elbphilharmonie in Hamburg am Samstag besonderen Besuch bekommen: Ernie und Bert sangen zusammen mit den Kindern und dem NDR Elbphilharmonie Orchester Lieder aus der Sesamstraße. Natürlich durften auch Grobi, das Krümelmonster und weitere Puppen aus der beliebten Kindersendung nicht fehlen. Die "Sesamstraße" war 1969 im US-Fernsehen gestartet und 1972 im Originalton auch in Deutschland ausgestrahlt worden. Am 8. Januar 1973 lief die Serie erstmals als synchronisierte Version mit deutschen Stimmen. Ende der 1970er Jahre kamen deutsche Rahmenhandlungen und die Puppen Samson und Tiffy dazu.