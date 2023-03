Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen im Viertelfinale der European League. Nach dem 39:26 im Hinspiel bei Titelverteidiger Benfica Lissabon setzten sich die Norddeutschen am Dienstag auch im zweiten Duell gegen die Portugiesen durch. Vor 3364 Zuschauern in der heimischen Arena gab es einen 33:28 (19:16)-Sieg. Göran Sögard Johannessen erzielte als bester Werfer der Gastgeber acht Treffer. Für die Gäste waren Demis Grigorias und Arnaud Bingo je viermal erfolgreich.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen im Viertelfinale der European League. Nach dem 39:26 im Hinspiel bei Titelverteidiger Benfica Lissabon setzten sich die Norddeutschen am Dienstag auch im zweiten Duell gegen die Portugiesen durch. Vor 3364 Zuschauern in der heimischen Arena gab es einen 33:28 (19:16)-Sieg. Göran Sögard Johannessen erzielte als bester Werfer der Gastgeber acht Treffer. Für die Gäste waren Demis Grigorias und Arnaud Bingo je viermal erfolgreich.

In der Runde der besten acht Teams treffen die Norddeutschen am 11. und 18. April zunächst auswärts auf den spanischen Vertreter Fraikin Granollers. Das Finalturnier findet am 27. und 28. Mai in Flensburg statt.

Den Benfica-Spielern war anzumerken, dass sie ihre Sache besser machen wollten als im ersten Spiel. Lissabon ging in der neunten Minute auch mit 5:3 in Führung, doch danach übernahm die Mannschaft von Trainer Maik Machulla das Kommando. Sögard Johannessen sorgte mit seinem Treffer zum 12:8 (19.) für die erste Vier-Tore-Führung der SG. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Die Gäste kamen in der 46. Minute beim 23:23 zum Ausgleich, doch mit einem energischen Zwischenspurt machte Flensburg alles klar.

Am Samstag (20.30 Uhr/Sky) steht für das Machulla-Team die nächste Aufgabe in Bundesliga an. Dann müssen die Flensburger bei Tabellen-Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen antreten.

Homepage SG Flensburg-Handewitt Kader SG Flensburg-Handewitt Spielplan SG Flensburg-Handewitt Homepage European League