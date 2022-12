Am bundesweiten Warntag haben auch in Schleswig-Holstein am Donnerstag Sirenen geheult. Der Test habe in fünf Kreisen mit teils leichter Verzögerung funktioniert, in einem weiteren Kreis habe es technische Probleme gegeben, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Das zeigt nur einmal mehr, wie wichtig solche Testläufe immer wieder sind."