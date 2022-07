Am frühen Freitagmorgen war auf dem Hamburger Flughafen erwartungsgemäß viel los. Viele Urlauber starten gern so früh wie möglich in die Sonne. Entsprechend lang waren die Warteschlangen. Frust und Chaos blieben dennoch aus.

Obwohl am Freitag die meisten Menschen vom Hamburger Flughafen aus in den Urlaub starten, haben sich die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen am Morgen in Grenzen gehalten. So hätten die Fluggäste lediglich zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr etwa eine Stunde warten müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Seit kurz vor 7.00 Uhr dauere der Gang durch die Luftsicherheitskontrolle weniger als eine halbe Stunde. Am Donnerstag mussten die Fluggäste zum Teil eineinhalb Stunden am frühen Morgen warten, bis sie die Schleuse passiert hatten.

Auch eine Flughafen-Sprecherin sprach am Freitag von vollen Terminals. «Das kann man eindeutig sagen. Wir erwarten ja heute den Spitzentag in den Sommerferien. Aber die Spitze ist schon seit 7.00 Uhr komplett abgearbeitet. Das sah wirklich gut hier heute Morgen aus.» Insgesamt sollen etwa 43.000 Menschen auf den Flughafen kommen, 155 Starts und 155 Landungen sind geplant. Bis zum Morgen habe es nur leichtere Verspätungen gegeben, ein Flug nach Frankfurt war gestrichen worden. Insgesamt erwartet der Flughafen zu Beginn der Ferien bis zu 280.000 Passagiere pro Woche.