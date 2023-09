Der gemeinnützige Verein KulturLeben Hamburg feiert in dieser Woche die 100.000ste vermittelte Eintrittskarte. Seit zwölfeinhalb Jahren vermittele der Verein kostenfrei Eintrittskarten für Hamburger Bühnen, Museen und Konzerthäuser an Menschen mit geringem Einkommen, teilte der Verein am Montag mit. Neu dabei ist seit September das Musicalunternehmen Stage Entertainment, das in Hamburg zur Zeit vier Musicals präsentiert. Zur Feier der neuen Partnerschaft sei das 100.000ste vermittelte Ticket eine Platzkarte für das Musical "Mamma Mia!" in der Neuen Flora.