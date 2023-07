Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die gestorbene frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) gewürdigt. "Ich erlebte und schätzte Heide Simonis als leidenschaftliche Politikerin und Demokratin", sagte Merkel der "Bild" (Donnerstag). "Als erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes schrieb sie Geschichte und war und ist Vorbild für viele Frauen."

Simonis war am Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben. 1993 war die SPD-Politikerin im Parlament an der Kieler Förde zur ersten deutschen Ministerpräsidentin gewählt worden. Sie löste Björn Engholm (SPD) ab, der an den Spätfolgen des Barschel-Skandals von 1987 gescheitert war. Zunächst führte Simonis eine SPD-Alleinregierung, von 1996 bis 2005 dann eine rot-grüne Koalition.