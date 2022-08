Patienten und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben sich am Sonntag an einer Benefiz-Ruderregatta auf der Außenalster beteiligt. Es sollten mehr als 70 Doppel-Vierer an den Start gehen, wie eine Sprecherin des Klinikums mitteilte. Erwartet wurde auch der Frauen-Achter der Ruder-Bundesliga. Die Erlöse aus der Veranstaltung sollten einem Bewegungsprogramm für Krebspatienten zugute kommen.