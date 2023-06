Basketballer starten WM-Mission beim Supercup in Hamburg

Knapp zwei Monate vor dem Beginn der Basketball-Weltmeisterschaft hat der deutsche Bundestrainer Gordon Herbert noch einmal seine großen Ambitionen bekräftigt. "Unser WM-Ziel ist eine Medaille", sagte der 64-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Supercup in Hamburg. Der Kanadier betonte aber, dass es "acht bis zehn Mannschaften gibt, die um die Medaillen spielen". In der Vorrunde im japanischen Okinawa treffen die Deutschen auf Finnland, Australien und Gastgeber Japan.

Ihre Mission WM-Medaille beginnt für die deutschen Basketballer in Hamburg. Dort bestreiten sie am 12. und 13. August die siebte Auflage des Supercups. Im Halbfinale trifft die Nationalmannschaft auf China. Im zweiten Halbfinale stehen sich in Kanada und Neuseeland zwei weitere WM-Teilnehmer gegenüber. Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis zum 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt.

DBB-Präsident Ingo Weiss sagte mit einem Blick auf das vergangene Jahr, als Deutschland die Bronzemedaille bei der EM im eigenen Land gewann: "Der erfolgreiche Sommer 2022 startete in Hamburg. Und jetzt starten wir wieder in Hamburg."

Bundestrainer Herbert beginnt die WM-Vorbereitung am 31. Juli mit 19 Spielern in Bonn. Danach geht es über Berlin nach Hamburg. Bis dahin soll der Kader auf 14 Akteure reduziert werden, von denen dann zwölf nach Japan reisen. Vor dem Turnier gibt es in Abu Dhabi noch Testspiele gegen die USA und Griechenland. "Wir brauchen auch individuelle Stärken, aber erst müssen wir eine Mannschaft aufbauen", sagte Herbert.

