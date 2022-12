Die SG bindet Keeper Buric bis 2028 und gewinnt gegen die HSG Wetzlar. Der HSVH kassiert eine Auswärtsniederlage in Gummersbach.

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des HSV Hamburg haben das Jahr 2022 mit einem Sieg und einer Niederlage beendet. Die SG gewann am Dienstag ihr Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 34:24 (16:11), der HSVH unterlag beim VfL Gummersbach 30:31 (17:16).

In Flensburg gab es die beste Nachricht schon vor dem Anpfiff. Die SG gab bekannt, dass Torhüter Benjamin Buric seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert hat. "Ich wollte unbedingt bei der SG bleiben", betonte der 32-jährige Bosnier, der auch mit dem Nordrivalen THW Kiel in Verbindung gebracht worden war: "Wir haben sehr gute und ehrliche Gespräche geführt." Bis auf eine kleine Schwächephase in der zweiten Halbzeit hatten die Flensburger, bei denen Emil Jakobsen mit acht Treffern der beste Werfer war, die Mittelhessen sicher im Griff.

Die Hamburger kamen nach Startschwierigkeiten immer besser ins Spiel. Nach dem 11:15 (26. Minute) glich erst Dani Baijens per Kempa-Trick zum 16:16 (30.) aus. Casper Mortensen sorgte mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit von der Siebenmeterlinie für die erste Führung der Hanseaten. Mortensen war mit acht Toren bester Schütze des HSVH, scheiterte aber in der Schlussminute beim 29:30 mit einem Strafwurf an VfL-Keeper Tibor Ivanisevic. Bei den Hamburgern sah Dominik Axmann die Rote Karte (38.).

Nach der Ligapause wegen der WM gibt es für die Flensburger am 4. oder 5. Februar ein Wiedersehen mit Wetzlar im Pokal-Viertelfinale. Am 7. Februar folgt das Heimspiel in der European League gegen den isländischen Vertreter Valur Reykjavik, ehe es in der Bundesliga am 12. Februar zum TVB Stuttgart geht. Für die Hamburger beginnt das Handballjahr 2023 mit der Auswärtspartie bei Meister SC Magdeburg am 19. Februar.

