Die zweite Halbzeit der 128. Kieler Woche hat flau begonnen. Die Olympia-Segler konnten am Mittwoch bei sehr leichten und schwankenden Winden nicht wie geplant durchstarten. In den acht olympischen Disziplinen wurden alle Rennen nach langem Warten auf Donnerstag verschoben. Kieler-Woche-Sportchef Dirk Ramhost sagte: «Es war nach dem grandiosen Segeln am Vortag ein bisschen schade, dass die instabilen Winde am Mittwoch nicht mehr zugelassen haben. Für Donnerstag aber rechnen wir mit zunehmend besseren Winden und segeln dann pro Klasse ein Rennen mehr.»